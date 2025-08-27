Porte in faccia all'Arabia Saudita per Comuzzo. Ma la Fiorentina deve aspettarsi altri tentativi? Il Milan insiste per un centrale e...

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo ha detto “no” all'Al-Hilal. Nonostante il club viola fosse a disposizione per trattare con gli arabi, il classe 2005 ha subito chiarito la sua intenzione di rimanere a Firenze rifiutando l'offerta. Ma potrebbe non essere l'ultimo tentativo per lui, da qui a fine calciomercato.

Comuzzo, no secco agli arabi. Ma in Serie A c'è chi vuole provarci ancora

Massimiliano Allegri sta insistendo sull'importanza della difesa, soprattutto dopo che il suo Milan ha perso contro la Cremonese. Il reparto ha bisogno di un rinforzo di primo piano, così i rossoneri si stanno muovendo sul mercato per accontentare il tecnico. Due le principali ipotesi, stando a quanto riportato da Calciomercato.com. Oltre a Merih Demiral, per ora solo un'idea, l'obiettivo concreto è Pietro Comuzzo. La Fiorentina non lo ritiene incedibile e il Milan valuta una nuova offerta.