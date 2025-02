Contro l'Inter, ma a San Siro, vedremo la Fiorentina palladiniana a tutti gli effetti. Suppongo che, in difesa, la squadra si schiererà a tre che possono diventare cinque in caso di bisogno o di scelta tattica attendista. Lo schema imposto ad inizio stagione e poi ripudiato per carenza di risultati (e forse di adesioni da parte degli interessati).

Sforbiciate le fasce

Sforbiciate le ali di ruolo, le fasce saranno consegnate ai due "terzini di spinta" Gosens e Dodo. Fagioli e Ndour (soprattutto il primo) dovranno supportare, insieme a Folorunsho, le debolezze di Adli e Cataldi con un'efficienza superiore a Richardson e Mandragora.

L'azzardo Zaniolo

Poi c'è Zaniolo. Un azzardo più che una scommessa. Confesso che non ho simpatia per le teste matte, neanche quando hanno doti calcistiche incontestabili (e comunque in questo caso non si parla di un novello Edmundo). Recuperare un 'cervello' è assai più complesso che farlo con un muscolo. Vedi alla voce Balotelli. Tuttavia talvolta gli azzardi vengono premiati. Come si usa dire: la fortuna aiuta gli audaci. L'ex di un sacco di squadre ha il compito di portare potenza offensiva e, alla bisogna, dare il cambio a Kean: non facile.

Il vero colpo di mercato

Il vero colpo di mercato della Fiorentina è non aver ceduto Comuzzo. Non discuto la somma offerta, certamente interessante. Vendere il giovane centrale, balzato dalla Primavera alla Nazionale in poche settimane, sarebbe stato un pessimo segnale lanciato all’esterno. Che ambizioni può coltivare una società che vende i suoi pezzi pregiati? A gennaio il mercato è difficile perché le squadre, i migliori se li tengono, ci hanno sempre detto. La Fiorentina contraddisse questa consuetudine quando cedette Vlahovic, facendo un affare sotto il profilo economico, ma un flop dal punto di vista sportivo. Un bis non si sarebbe potuto giustificare. Il mantenimento in rosa di Comuzzo è il metro dell'ambizione della società.

Tocca a Palladino

Ora Palladino ha una squadra a sua immagine e somiglianza. Ci stupisca con effetti speciali.