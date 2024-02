Il Milan è sempre più vicino all'inizio dei lavori per la costruzione del nuovo stadio di proprietà che sorgerà a San Donato. Lo scorso 25 gennaio la Giunta Comunale del comune in oggetto ha dato l'ok alla variante urbanistica e nella giornata di ieri i rossoneri hanno fatto un ulteriore passo in avanti acquistando il terreno dove sorgerà l'impianto sborsando 40 milioni di euro.

L'obiettivo è quello di inaugurare la struttura da 70mila posti nel 2028, ma c'è già chi si mette di traverso. Chi della nuova zona stadio è affezionato e ci abita da tempo, promette battaglia: l'intenzione è far promuovere un referendum nella speranza di stoppare il progetto ritenendolo incompatibile con il terreno.