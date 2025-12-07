Gudmundsson: "Non ho mai rifiutato e mai rifiuterò di battere un rigore. Un altro ha preso la palla e non sono la persona che litiga con un compagno davanti allo stadio pieno"
Albert Gudmundsson. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
E' sbottato, tra l'altro in italiano, Albert Gudmundsson che ieri non ha calciato il rigore del vantaggio al Mapei. Non però per un suo rifiuto, come ha tenuto a specificare l'islandese in un commento lasciato sotto un post di Dazn:
“Non ho mai e mai mi rifiuterò di battere un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva tirare il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno”.
