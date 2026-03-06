Dopo l'addio al calcio, l'ex Fiorentina Bonaventura potrebbe aprire a un'altra avventura

L'ormai ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Jack Bonaventura ha ufficializzato e confermato il suo addio al calcio giocato. Ieri ha ringraziato e salutato con un video ufficiale, parlando di tutte le sue avventure (Firenze compresa) e chiudendo un cerchio. Ha concluso il discorso così: “Non è un addio”.

L'addio al calcio dell'ex viola Bonaventura

Effettivamente la passione per il calcio è troppo grande e potrebbe far rimanere il centrocampista a contatto con questo mondo. Sicuramente non giocherà più per club professionistici, ma non è escluso che potrebbe intraprender un altro tipo di avventura. Per un calcio… sugli schermi.

Presto un'altra avventura?

Giacomo Bonaventura potrebbe trasferirsi in Kings League, format di campionati calcio a 7 trasmessi online e molto partecipati da creatori di contenuti e qualche ex calciatore. Lui potrebbe presto farne parte, avvicinandosi alla squadra dei Caesar. Lo riporta Controcalcio.