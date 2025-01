I soldi del Como per accontentare la Fiorentina. E anche per Kouame qualcosa si muove

C'è fermento intorno a Jonathan Ikone che però continua ad essere un giocatore della Fiorentina, anche se non lo si vede più in campo.

Ikone

Le prossime ore potrebbero essere importanti su questo fronte, c'è il club viola che aspetta l'offerta del Como, società che ha soldi a disposizione per fare un investimento a titolo definitivo. Resta in ballo anche il Nantes in Francia.

Kouame

Per Christian Kouame intensificati i contatti con l'Empoli. Resta il problema che l'attaccante non vuole andarsene in prestito ma a titolo definitivo. Uno dei punti questo che ha rallentato molto lo scambio che era stato imbastito con il Torino e con Antonio Sanabria.