Casini: "Commisso è insostituibile, ma il futuro della Fiorentina non mi preoccupa. Con Catherine e la Mediacom sono tranquillo"

Il ricordo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso raggiunge oggi il culmine, coi funerali direttamente da New York, in attesa della celebrazione in piazza Duomo di lunedì prossimo. Ne parla a Radio Bruno Toscana anche Francesco Casini, consigliere comunale di Firenze presente negli Stati Uniti: “Ho parlato di recente con Catherine, mi dispiace. Firenze e la Fiorentina hanno perso una persona molto importante, per me era anche un amico”.

“Commisso un grande amico. Insostituibile”

“Mi ha sempre mostrato una grande umanità, persino in gesti privati. Lo ricordo anche come un grande imprenditore, il Viola Park ne è l'esempio concreto perfetto. Uno come lui è sinceramente insostituibile, anche per quello che ha dato alla Fiorentina”.

“Lascia un vuoto, ma il futuro della Fiorentina mi rende tranquillo”

E aggiunge: “Lascia un vuoto importante come presidente e come persona. Però la Fiorentina non resta allo sbando, Mediacom è un'impresa importante e Catherine conosce bene le dinamiche, è sempre stata accanto a Rocco. Il futuro del club non mi preoccupa, anzi, alle spalle ci sono un'azienda e una famiglia che mi danno tranquillità”.