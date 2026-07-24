Malusci: "Centrocampo? L'abbondanza è una fortuna per Grosso. Per Kean 40 milioni sono pochi"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Il centrocampo è potenzialmente devastante. Vedo in Fagioli, Oulai e Atta i titolari. Ma nel calcio moderno, coi cinque cambi, partire dalla panchina è una concezione diversa. Dobbiamo sapere che i titolari sono potenzialmente sedici in una giornata, l'undici viene deciso in base a più fattori. Avere l'abbondanza è una fortuna per l'allenatore, soprattutto quando è di qualità. Mandragora e Ndour non sono affatto da buttare come subentranti e spero stiano al gioco”.

“Per Kean 40 milioni sono pochi”

Su Kean: “Clausola o non clausola, se uno non vuole lasciare Firenze rimane. La volontà del calciatore resta sempre al primo posto. 40 milioni? Mi sembrano pochi per uno come Kean. Per l'ultima stagione chiaramente me li prenderei, ma resta un centravanti molto importante. Chiederei qualche milione in più per una trattativa”.

“Contento della rivoluzione di Paratici”

Su Paratici: “Vedo una grande rivoluzione in atto da parte sua e sinceramente sono molto contento. Sembra venire fuori una rosa ampia e funzionale al gioco di Grosso”.