Benedetto Ferrara: "Rugani non è Mr.Wolf. Squadra contro Vanoli? No, ma con quei cambi..."

Il noto giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha commentato il complicato periodo viola e le difficoltà difensive della retrguardia gigliata durante il Pentasport di Radio Bruno.

La difesa viola

"Rugani è un ottimo professionista, che nella Juventus era un po' chiuso - ha detto Ferrara - Poi è andato in giro e ha contribuito alla salvezza del Cagliari. Sicuramente è un calciatore esperto, ma non è un leader. Ora servirebbe uno che guida la difesa, ma Mr. Wolf non ce ne sono. Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene, quest'anno commettono distrazioni incredibil. Negli ultimi minuti poi giochiamo sempre con il terrore addosso, questo è sintomo di fragilità mentale.

Squadra contro Vanoli?

Ferrara poi aggiunge una considerazione sul legame fra Vanoli e i calciatori: “La squadra non gioca contro Vanoli, però sembra lui influisce naturalmente sull'andamento, perché se fai quei cambi...”