Sohm, oltre al danno la beffa: un investimento buttato mentre il Parma esulta... col suo sostituto

Un investimento da 16 milioni che fino ad oggi non ha reso neanche lontanamente quanto sperato: quando si parla di Simon Sohm, è impossibile non pensare ai commenti dei tifosi ducali che, all'epoca dell'acquisto, erano convinti di aver rifilato un ‘pacco’ alla Fiorentina per una cifra importante.

Bocciato (per ora)

Difficile dire quale degli investimenti quest'anno sia stato valevole di essere definito ‘riuscito’, visto l'andamento sia generale, che individuale. Tuttavia, Sohm è passato dall'essere un punto di riferimento per il Parma all'essere un giocatore marginale per le rotazioni della Fiorentina: tende a succedere, quando la qualità del mercato in entrata è quella vista quest'anno a Firenze. Quanto successo sabato scorso, poi, sembra aggiungere la beffa al danno.

Il crocevia di Parma

Infatti, mentre Sohm guardava i suoi dalla panchina - entrerà al 76simo senza particolari sussulti, come suo solito in questa stagione -, il Parma andava a vincere lo scontro diretto grazie alla rete di Sorensen. La particolarità? Il danese è stato preso dal Midtjylland, dove giocava in patria, proprio per sostituire Sohm, venendo pagato la metà, e proprio contro la Fiorentina ha trovato la prima rete in Serie A. L'auspicio per il futuro, Paratici permettendo, è che arrivino anche a Firenze dei colpi ‘alla Sorensen’.