Scaduti oggi i termini fiscali di Pioli, ma per l'ufficialità serve aspettare. Scelta presa sul vice: è un ex Fiorentina

Scadono ufficialmente oggi i termini fiscali per Stefano Pioli che lo legavano all'Arabia Saudita (6 mesi + 1 giorno da residente e lavoratore nel paese), ma per l'ufficialità come nuovo allenatore della Fiorentina servirà aspettare la prossima settimana.

L'ex tecnico dell'Al-Nassr sarà al Viola Park tra qualche giorno per firma e inizio ufficiale della sua terza avventura alla Fiorentina, la seconda da allenatore. A fargli compagnia come vice ci sarà Andrea Tardozzi, anche lui ex viola legatissimo a Firenze che ha portato il giglio sul petto dal 1997 al 2002. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.