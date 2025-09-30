Israele fuori dalle competizioni UEFA e FIFA? Al momento le due federazioni non muovono un dito

Crescente attenzione e apprensione nel mondo del calcio e non per quello che sta accadendo a Gaza. Negli scorsi giorni dal The Times era arrivata anche la notizia di una possibile esclusione di Israele dalle competizioni UEFA per i crimini commessi nella Striscia di Gaza, ma al momento nulla è ufficiale, anzi.

Arrivano smentite

Tra le federazioni sportive si respira un clima di incertezza, con alcuni gruppi e associazioni hanno chiesto l’esclusione dei club israeliani, e persino della nazionale, dalle competizioni ufficiali. Né la UEFA né la FIFA hanno finora adottato misure formali contro Israele o i suoi club. Le richieste di sospensione, pur sostenute da alcune federazioni, non hanno trovato seguito negli organi esecutivi.

Il no di UEFA e FIFA

E' il media israeliano Ynet a scrivere come non ci sarebbe nessuna una riunione del Comitato esecutivo UEFA in settimana sul tema. Nemmeno la FIFA, diversamente da quanto si leggeva in queste settimane, sembra essere vicina a una decisione sull'esclusione.