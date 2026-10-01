Mancini non dà nemmeno una chance a Kouadio, ma punta su Fagioli. Gli esclusi per la gara con la Francia

A poco più di 24 ore dalla sfida che l'Italia giocherà contro la Francia per la Nations League, arrivano le scelte del selezionatore Roberto Mancini relativamente ai convocati della Nazionale.

Nove fuori

In ottica del match di lunedì a Bologna contro la Turchia, il ct ha deciso di non far partire nove calciatori: Ahanor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Mandragora, Pessina, Romano e il centrale, di proprietà della Fiorentina, prestato al Monza, Kouadio. Quest'ultimo non ha avuto nemmeno una chance per mettersi in mostra in campo.

Fagioli

Diverso il discorso per Fagioli che, dopo l'esclusione clamorosa contro il Belgio, è entrato pienamente in gruppo e ha fornito un'ottima prestazione contro la Turchia.