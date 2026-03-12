FOTO FN - Pochi ma caldissimi: i tifosi del Rakow "infiammano" il settore ospiti del Franchi
Pochi ma caldi i tifosi del Rakow che hanno raggiunto il Franchi per assistere alla gara di Conference League contro la Fiorentina. Già durante la fase di riscaldamento i sostenitori della squadra polacca hanno intonato alcuni cori per poi, al momento dell'ingresso in campo delle squadre, accendere una serie di fumogeni rossi “infuocando” il settore ospiti. Una bella dimostrazion di vicinanza nei confronti del Rakow, che stasera gioca una delle partite più importanti della sua storia.
