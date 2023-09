Pisacane: "Nel calcio nulla accade per caso, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Conti? Un ragazzo esemplare"

Il tecnico del Cagliari Primavera, Fabio Pisacane, è intervenuto a Centotrentuno a margine del successo casalingo per 1-0 ad Asseminello contro la Fiorentina di Galloppa:

“Tutte le partite vanno preparate con meticolosità, con la massima tranquillità. Nel primo tempo, per come siamo stati in campo, non c’è stato quello che avevamo preparato. A partire da me abbiamo fatto mea culpa, i ragazzi hanno capito e oggi hanno fatto quello che avevamo preparato. Sembra un caso ma nulla nel calcio accade per caso”.

E ancora: “L’aver schierato giocatori come Cogoni, Conti e Marcolini per la prima volta da titolari? La mia bravura deve essere quella di gestire le risorse che ho a disposizione. Sono ragazzi – come ho detto prima – e c’è bisogno qualche volta di usare il bastone anche se spesso uso la carota. Poi se questo è un bene o un male, non lo so. Oggi mi fa piacere per Conti che, da quando sono arrivato, è sempre stato un ragazzo esemplare. Tutte le volte che è stato chiamato in causa ha giocato con la bava alla bocca e oggi ha sfruttato l’opportunità”.