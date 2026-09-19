Dinu dubbioso su Drăgușin: "Ogni volta che gioca commette errori, non doveva essere convocato in Nazionale"

La leggenda rumena Cornel Dinu ha analizzato le convocazioni della nazionale rumena per le prime partite di Nations League, esprimendo serie riserve sulla strategia e sui giocatori scelti dal commissario tecnico Gheorghe Hagi. Tra i più criticati Radu Drăgușin, difensore della Fiorentina.

Sulla Nazionale romena

Queste le parole di Dinu: “Anche se ci sono quattro partite a distanza di tre giorni l'una dall'altra, un gruppo di massimo 30 giocatori sarebbe stato l'ideale per definire una formula base e fare cambi solo dove strettamente necessario".

“Dragusin quando gioca fa errori”

La leggenda del calcio romeno non nasconde la sua perplessità su alcune scelte, come la convocazione del difensore della Fiorentina: “Ho delle riserve su diversi giocatori convocati: Alcuni non sono titolari nei rispettivi club o, quando giocano, sbagliano. Drăgușin, per esempio, quando gioca, commette errori gravissimi e spesso dimostra di essere lento nei movimenti e nella lettura delle situazioni di gioco”.