Allegri: "Contro la Fiorentina una delle 4-5 partite piu importanti della stagione: i viola ora stanno bene. Ecco cosa mi aspetto"

Questo pomeriggio l'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato alla vigilia della sfida in trasferta contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Stiamo abbastanza bene - ha detto - abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, tra i convocati c'è Anguissa che ha fatto differenziato tutta la settimana, ma stamattina s'è inserito con la squadra, ha fatto allenamento e domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene, ha iniziato dopo per il Mondiale, ma domani credo partirà dall'inizio e vedremo durante la partita... ma stiamo crescendo di condizione, è l'ultima di questo miniciclo di 5 gare, bisognerà essere bravi, conosciamo l'importanza della partita per chiudere bene e poi riprenderemo tra 21 con tutti a disposizione ed una migliore condizione".

“Quella di domani è una delle gare più importanti della stagione”

Ha anche aggiunto: "Quanto siamo cresciuti? In percentuale faccio fatica e casino, ma stiamo crescendo, la vittoria col Bologna ci ha fatto bene, domani sappiamo che è una gara difficile, la Fiorentina viene da una bella vittoria, ha passato il turno in Coppa e la ritroveremo noi, ha ottima tecnica, velocità sugli esterni, due attaccanti centrali diversi ma due centravanti di ruolo ed a Firenze è sempre difficile giocare, dovremo fare una bella partita. Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione perche ti permette di chiudere il primo mini-ciclo, poi avremo modo di dare seguito con due risultati positivi e prepararci ad ottobre fino alla prossima sosta nelle migliori condizioni di classifica".

“Vergara e Favasuli sono preziosi per noi”

Ha parlato anche dei giovani Vergara e Favasuli, che è anche un ex della sfida: "Siamo molto contenti di Vergara, la società deve essere contenta di averlo in nazionale, è un giocatore che s'è messo in evidenza l'anno scorso, sta crescendo ancora sul punto di vista tecnico e tattico, anche Favasuli con l'Under 21 ed è motivo di orgoglio per la società. Come si gestisce Favasuli? Credo che nessuno si aspettava un impatto così tra Arsenal e Bologna come il suo, non è una questione tecnica... alla fine tutti dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare, ha ampi margini di miglioramento e va lasciato molto sereno, come dissi anche di Vergara 15 giorni fa, le responsabilità non devono essere loro ma dei più anziani che guidano la squadra, loro devono mettere energia ed entusiasmo e trasmetterla agli altri, poi hanno qualità fisiche e tecniche, ma vale per tutti".

“Nell'arco di una stagione è difficile avere sempre tutti a disposizione”

Ha poi concluso parlando di Lang e dei tanti infortuni: "Lang è un altro che può essere inserito dal primo minuto, devo ancora valutare alcune situazioni, ma può e deve dare di più perché ha qualità importanti. Nell'arco della stagione difficilmente la squadra ha tutti a disposizione, l'importante è che quelli che abbiamo facciano bene, se non c'è uno giocherà un altro, l'importante è avere spirito, entusiasmo, lavorare come hanno fatto, la vittoria col Bologna è la conseguenza dell'Arsenal nonostante siamo stati abbastanza criticati, ma come spirito e voglia è una conseguenza"