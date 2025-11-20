Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Daniele Amerini, durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di analizzare come arrivano gli uomini di Paolo Vanoli alla sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus, sottolineando anche i problemi dei bianconeri.

“Sono convinto che Vanoli, sia con la Juventus ma anche per le partite successive, andrà avanti con un centrocampo piu fisico anziché qualitativo come visto finora. Anche perchè per il momento Sohm non è mai stato disponibile per una fascia plantare, quindi ancora deve farci vedere qual'è il suo reale valore. Non so se il tecnico premierà nuovamente Ndour, che ultimamente non sta entusiasmando, e probabilmente gli preferirà Mandragora, con Nicolussi Caviglia davanti alla difesa. Sulla fascia sinistra sono convinto che giocherà Fortini: nonostante sia giovane nelle criticità del momento è riuscito comunque a dare il suo contributo, dovrebbe essere lui a sostituire Gosens. Credo che per gli altri ruoli la formazione sia già fatta”.

“Spalletti dovrà esser bravo a capire come affrontare i viola”

Uno sguardo anche alla Juventus: “La Juventus si troverà davanti una Fiorentina con un blocco molto basso, e per questo toccherà a Spalletti il capire come riuscire a scardinare la difesa viola. Le partite poi sono strane, potrebbe venirgli in mente di abbassare di qualche metro Yldiz per acquisire spazi sugli esterni, ma è chiaro che difendendo a 3 se non gioca Vlahovic non so chi possano schierare i bianconeri al centro dell'attacco. Non saprei cosa aspettarmi".

“Vanoli potrebbe scegliere di mettere Fagioli in panchina”

Ha poi concluso parlando dell'ex Nicolò Fagioli: “Fino ad esso il centrocampista è stato sempre utilizzato finora, prediligendo un centrocampo che fa gioco per provare ad imporsi sugli avversari. Per il momento però abbiamo visto veramente poco, e per questo sono convinto che lo stesso Vanoli potrebbe scegliere di cambiare qualcosa. Adesso la Fiorentina ha bisogno di far legna”.

“L'ex Juventus deve tornare a dimostrare il giocatore che è ”

Ha poi concluso: “Sulla qualità del giocatore non ci sono dubbi: chi guarda e conosce il calcio si accorge che Fagioli ha qualcosa di diverso rispetto agli altri, sia per qualità che per tempi di gioco. Però ad oggi, specialmente in questo campionato, si è dimostrato un giocatore abbattuto mentalmente e lo si vede dalla faccia che ha quando gioca. Forse anche alla Juventus, quando non aveva i problemi extracalcio che ha adesso, non è mai stato un giocatore particolarmente carismatico, ma adesso lo vedo spesso spesato ed impaurito. E lui non può essere questo, adesso deve iniziare a tirar fuori le sue qualità”