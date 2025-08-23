Gli esperimenti di tridente sono rimasti per il momento tali e alla prima ufficiale Stefano Pioli ha scelto la coppia Kean-Gudmundsson, con una mezz'ala di inserimento ad accompagnare: a tratti Sohm ma soprattutto Ndour. E allora per Edin Dzeko la prima da titolare potrebbe scalare al ritorno con il Polyssia, giovedì al Mapei Stadium. Il bosniaco ha bisogno di crescere fisicamente e mettere minuti nelle gambe, dopo i 23 giocati a Presov e chiusi senza gol per un eccesso di egoismo di Parisi (punito con un'occhiataccia).

Domani a Cagliari potrebbe toccare ancora a Ndour, in questa insolita veste di ‘falso trequartista’, in appoggio ma senza le caratteristiche funamboliche dei numeri dieci. Un ruolo che poi potrebbe spettare a Sohm, con il rientro di Mandragora.