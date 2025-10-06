Martorelli: "Contro la Roma la Fiorentina ha creato, ma ai viola manca mentalità. Nelle prossime tre partire servirà..."

L'uomo di mercato e esperto di calcio Giocondo Martorelli ha parlato a tuttomercatoweb.com dopo la sconfitta della Fiorentina al Franchi contro la Roma, commentando il quartultimo posto occupato dai viola.

L'opinione di Martorelli

“La sconfitta di ieri fa preoccupare un po’ tutti. Tre punti sono troppo pochi per una squadra dalla quale ci si aspettava di più. Ad ora ai viola manca la mentalità, che è una delle cose più importanti”.

Sulla panchina di Pioli

"Quando perdi sicurezza e autostima diventa complicato. Non ha brillato ma ha creato delle occasioni e ha preso un palo e una traversa. Cambio in panchina? Penso di no. La società darà fiducia a questo progetto. Dal trittico futuro di partite dovranno trovare orgoglio".