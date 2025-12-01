Il Verona dà l'ultimatum a Zanetti: a Bergamo l'ultima spiaggia. E contro la Fiorentina...
Assieme alla Fiorentina, ultima con 6 punti, staziona l'Hellas Verona, anch'essa senza vittorie e che sembra non riuscire ad uscire dalle zone pericolose della classifica. Tuttavia, a differenza della Viola, gli scaligeri non hanno ancora cambiato allenatore.
Ultima chance
C'è, tuttavia, un limite a tutto, anche alla pazienza del patron Zanzi, che avrebbe infatti imposto un ultimatum a Zanetti: sarà confermato almeno fino alla partita contro l'Atalanta, in programma sabato, prima di prendere una decisione sul suo futuro.
La Fiorentina osserva
La situazione dell'Hellas interessa da vicino anche la Fiorentina soprattutto in vista dello scontro tra le due, in programma tra due settimane al Franchi. Se gli uomini di Vanoli non trovassero la vittoria nemmeno contro il Sassuolo, quella di domenica 14 si delineerebbe davvero come ultima spiaggia. Resta solo da capire chi sarà l'allenatore degli scaligeri.