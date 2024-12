Ecco l'esito degli esami di Bove. Gli attimi concitati dopo il malore: i dettagli

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina colto da malore durante la partita del Franchi contro l'Inter. Come appreso da Fiorentinanews.com Bove è svenuto in campo, e sull'ambulanza ha poi perso coscienza durante il tragitto verso l'ospedale. In pronto soccorso è arrivato confuso ma cosciente, dopo essere stato massaggiato. Quindi il calciatore è stato intubato dopo aver vomitato, allo scopo di proteggere le vie aeree.

Gli esami hanno dato esito negativo

Gli esiti della TAC Total Body e dell'Eco Cuore sono completamente negativi. La TAC Coronarica ha evidenziato assenza di lesioni. L'elettroencefalogramma farà chiarezza su un'eventuale crisi epilettica, che sembrerebbe esserci stata perché il ragazzo si è morso la lingua. I contorni della vicenda ancora devono comunque essere ben sviscerati.