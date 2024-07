Graziani: "L'assenza di Barone si sta facendo sentire in questo calciomercato. Ma per me non c'è nessun ridimensionamento"

Francesco Graziani, per tutti ‘Ciccio’, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare i temi caldi in casa Fiorentina:

“La Fiorentina, nonostante vada spesso di alti e bassi, è sempre riuscita a fare bene con questa proprietà. C'è un centro sportivo meraviglioso, stupendo che sicuramente attirerà nuovi e forti giovani da far crescere in questo club”.

“L'assenza di Barone si sente alla lunga…”

"L'assenza di Joe (Barone, ndr) si sta facendo sentire. Per Commisso dagli Stati Uniti non è facile gestire una società come la Fiorentina, ma non credo che sia in atto un ridimensionamento. Non penso che il livello venga equiparato a quello di squadre come Udinese e Torino. Ad ogni modo, è possibile che, con l'offerta giusta, il presidente possa pensare ad una cessione…".

Poi sul calciomercato

“Gli esuberi lasciati partire a zero non sono un problema, anzi, ci sono ancora i vari Ikone, Nzola e Sabiri che costituiscono impegni finanziari importanti. Io sono d'accordo con la scelta di non rinnovare a Bonaventura e Arthur, così come per Duncan. Gonzalez? Io sarei per tenerlo, però capisco che una sua cessione a cifre elevate potrebbe consentire di rifare la squadra”.