Glasner: "Mateta non è al 100%. La Fiorentina non cambierà molto. In futuro potrei allenare in Italia"

Il tecnico del Crystal Palace Oliver Glasner ha parlato del proprio futuro e dell'imminente sfida fra la sua squadra e la Fiorentina nella consueta conferenza stampa pre-match.

Atteggiamento e assenti

"Nonostante il vantaggio non credo che nessuno sottovaluti la partita - ha detto l'allenatore dei londinesi - Il nostro approccio sarà lo stesso, vogliamo sempre spingere e dimostrare quanto valiamo. La Fiorentina domani sarà più aggressiva, ma non cambierà molto. E' difficile stravolgere uno stile di gioco in pochi giorni giorni. Guessand non potrà essere del match, starà fuori per le prossime due settimane. Tutti gli altri sono disponibili. Mateta? Non è al 100%, ma gestirlo è molto semplice.

Il futuro

“Il mio futuro? Adesso sono concentrato solo sul Palace. Seguo sempre la Serie A e un giorno potrei allenarci. Quello che conta di più per me è l'ambizione del club”.