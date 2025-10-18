Allegri: "La Fiorentina ha ottime qualità e non ha i punti che merita. Leao pronto per fare una grande partita"

Mancava Max Allegri all'appello e il tecnico del Milan ha parlato così pochi minuti fa in relazione alla partita di domani con la Fiorentina:

"La Fiorentina ha ottima qualità, ha giocatori che davanti hanno il gol nelle gambe. Poi comunque è ben allenata e ben organizzata. Non merita i punti fatti, avrebbe meritato più punti. Ecco perché dovremo fare una partita di grande attenzione come fatto nelle ultime partite, migliorando situazioni in entrambe le fasi.

Leao ha fatto una buona settimana, intensa di allenamento; doveva riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Rafa ha qualità importanti e sono contento che sia tornato ad avere una condizione buona. Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà domani. Da valutare Nkunku: non riesce a mettere la scarpa bene e quindi valutiamo tra oggi e domani. Jashari fuori. Saelemaekers disponibile".