Nikolic: "Pronti per affrontare la Fiorentina, non vediamo l'ora di scendere in campo"

Giovedì prossimo, l'AEK Atene affronterà la Fiorentina in Conference League. La squadra allenata da Marko Nikolic viene da una vittoria interna in campionato ottenuta all'Opap Arena, lo stesso stadio in cui i viola hanno perso una finale sempre di Conference.

“Dominio nel gioco”

“Abbiamo avuto due settimane di allenamento ottime, nonostante le assenze, e questo si è visto in campo - ha commentato Nikolic dopo la gara contro l'Aris Salonicco - Abbiamo dimostrato intensità e dominio del gioco”.

“Pronti per la Fiorentina”

E poi: “Siamo soddisfatti, abbiamo avuto tensione e pressione. Abbiamo creato molte occasioni da gol, ma stiamo faticando.e non è una novità. Un grande complimento lo faccio comunque ai giocatori e alla gente che è venuta a sostenerci. Ora dobbiamo preparare la partita contro la Fiorentina. Siamo pronti ad affrontare i viola e non vediamo l'ora di farlo”.