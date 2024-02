Cercasi Parisi, Barak e Lopez: gli 'smarriti' della rosa che non possono essere peggio degli attuali Arthur e Biraghi

Nelle rotazioni delle ultime settimane (ma non solo) Parisi, Barak e Maxime Lopez hanno visto il campo tra il poco e il molto poco. La Nazione li definisce un po' come gli ‘smarriti’ della rosa di Italiano, soprattutto a fronte di un Arthur e di un Biraghi a dir poco scadenti, a livello fisico e tecnico.

E allora perché non rilanciare almeno qualcuno della seconda linea? Parisi ad esempio non ha mai realmente avuto il suo momento, tra cambi cervellotici di ruolo ed errori conseguenti. Barak invece dopo le difficoltà fisiche della scorsa estate non ha mai davvero ingranato in questa stagione.