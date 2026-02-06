Al Franchi i lavori procedono. C'è chi se la passa peggio: a Bologna cala il sipario sul restyling del Dall'Ara

La Fiorentina avrà una nuova casa. Sono stati anni complicati e tortuosi, tuttora si vedono esplicitamente i risultati in uno stadio dimezzato, ma a Firenze i lavori di restyling del Franchi sono cominciati da oltre un anno e l'impianto viaggia verso la sua ristrutturazione.

A Firenze i lavori sono almeno partiti, a Bologna…

Da non escludere tutta la serie di polemiche ed imperfezioni, anche nel rapporto con la Fiorentina stessa. E pensare che in Italia c'è chi se la passa anche peggio. Perché dall'altra parte dell'Appennino, a Bologna, il restyling dello stadio Dall'Ara non si farà.

Il restyling del Dall'Ara è a un punto morto

Come riporta 1000cuorirossoblu.it, da tempo il progetto dei lavori era arrivato a un punto morto e si è bloccato. I costi inizialmente stimati sui 150 milioni di euro sono schizzati invece a 200 milioni. Il Comune di Bologna è consapevole della situazione raggiunta: mancano i fondi per sostenere tali costi e colmare il gap. A questo punto il club stesso attende che qualcuno intervenga.