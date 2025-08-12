Corriere dello Sport-Stadio: Harder e Daku dopo Shpendi

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 14

L'articolo principale è su: “Fiorentina Dzeko sa come si fa”. Sottotitolo: “Edin è già un leader a Firenze: ha messo la sua esperienza al servizio del tridente studiato da Pioli per esaltare Kean e Gud”. In taglio basso: “Nove giorni per la Viola: Mandragora verso il recupero”.

Pagina 15

Spazio al mercato: “Vice Kean Harder e Daku dopo Shpendi”. E ancora: “L’albanese del Cesena è sempre il preferito. Pradè aveva sondato il danese: è valutato 20 milioni. La nuova pista porta al classe 1998 del Rubin Kazan”.