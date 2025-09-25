Pisa diventa già decisiva per Pioli. Commisso, è arrivato il momento di tornare

Pisa diventa davvero uno spartiacque più per Pioli che per la Fiorentina, anche perché la critica è già feroce all'indirizzo del tecnico, nonostante le rassicurazioni ufficiali arrivate dalla società.

Dirigenza legata a doppio filo a Pioli

Ma all'allenatore viola è legata a doppio filo anche la dirigenza che lo ha scelto e che la scorsa estate era stata messa sul banco degli imputati, dalla curva e dal tifo viola. E quindi è chiaro che si cercheranno tutte le soluzioni possibili, si proverà fino all'ultimo a risolvere i problemi, si tenterà l'impossibile per evitare, nel malaugurato caso non andasse bene la prossima partita, la decisione più perentoria che vi lasciamo immaginare quale sia.

Gudmundsson

Ma oggi, davvero, la Fiorentina sembra in confusione sia tecnica che tattica e il derby che ritorna dopo moltissimi anni nasconde tante insidie. Il doppio centravanti potrebbe essere accantonato soltanto se Gudmundsson darà le giuste garanzie. Ma all'Arena Garibaldi potrebbe davvero toccare a Gud, assieme a Kean. Dopo aver cambiato in difesa (e probabilmente si tornerà subito alle origini, con i tre dietro), si cambierà anche davanti rinunciando al doppio centravanti.

Com misso

Serve anche un po' di fortuna, un risultato pieno, una vittoria, per provare a guardare la classifica con altri occhi e ridare più serenità e autostima al gruppo. E importante, a questo punto, anche il ritorno a Firenze di Commisso che non si vede da troppo tempo. Pensiamo al fatto che Pioli non gli ha ancora stretto la mano, non lo ha ancora conosciuto. Chiaro che serve esserci in un momento così delicato.

Dentro i migliori, senza se e senza ma; chi sta bene, chi è fresco di gambe e di testa, chi dà le giuste garanzie scenda in campo. Il modulo arriva dopo. Ecco che Nicolussi Caviglia giocherà. E poi andrà trovata una maglia a Fazzini, tra i migliori anche nel primo tempo contro il Como, prima della strana scelta di farlo uscire. Insomma, tanti i nodi da sciogliere. Se saranno troppi lo capiremo soltanto domenica sera: a Pisa è già una partita da non fallire.