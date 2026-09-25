"Fiorentina da 4, buttata via un'estate. Mercato schizofrenico nel finale, Vanoli lavorerà con una squadra non coerente"

Il telecronista e giornalista di DAZN, Alessandro Iori, ha assegnato i suoi voti alla partenza delle squadre di Serie A dopo le prime cinque giornate di campionato. Tra i suoi giudizi c'è anche quello sulla Fiorentina.

‘Nettamente insufficiente: Fiorentina da quattro’

"La Fiorentina è difficile da giudicare perché ha già cambiato in panchina, e questo comporta un voto nettamente insufficiente: un 4. La dirigenza ha fatto una scelta e ha ammesso, in maniera anche abbastanza clamorosa, di averla sbagliata. Ha quindi buttato via un’estate, ridimensionando un mercato che sembrava interessante e che nell’ultima settimana è diventato schizofrenico. 4 anche perché si è tornati su un allenatore come Vanoli che comunque aveva messo le cose a posto nella scorsa stagione, salvo poi essere ritenuto evidentemente inadeguato per guidare la squadra per un’altra stagione. È stato quindi richiamato in tutta fretta e ha fatto 4 punti nelle prime due partite. Questo, per me, basta per condannare l’estate e questi primi mesi di stagione della Fiorentina".

‘Vanoli dovrà lavorare con una squadra che non ha programmato’

"Faccio un grande in bocca al lupo a Vanoli, anche perché è il meno colpevole: anzi, ha meriti e basta in quest’ultimo anno solare della Fiorentina. Adesso dovrà fare un lavoro con una squadra che non ha programmato lui, che non ha voluto lui, che non è coerente e facile da mettere in campo e che, nonostante tutto, è riuscito a schierare in maniera produttiva nelle ultime partite".