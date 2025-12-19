Se domenica non saranno tre punti, per Vanoli esonero o dimissioni. Ma è l'ennesima situazione portata al limite da questa società
Presto, tardi… Ormai non c'è più nemmeno il senso del tempo in casa Fiorentina, con le sconfitte che si rincorrono di partita in partita. Quella a Losanna è la quinta gara persa dai viola nelle ultime sei partite tra campionato e coppa.
Non si può far finta di nulla
Adesso, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la dirigenza non può fare finta di nulla a fronte dei numeri improponibili della squadra e non a caso la gara di domenica contro l’Udinese sarà l’ultima spiaggia per Vanoli. Il tecnico è in bilico, e con ogni probabilità si giocherà tutto contro i bianconeri allo stadio Artemio Franchi. In caso di esito negativo, le strade della Fiorentina e dell’allenatore si divideranno: sarà esonero (sempre che non rassegni lui stesso le dimissioni).
Nessun segnale
Il punto è che oltre a non esserci stato alcun miglioramento tattico, la Fiorentina appare involuta anche sul piano mentale. Adesso è il momento di prendere una decisione. La società viola deve essere necessariamente consapevole delle circostanze, e soprattutto delle tempistiche sempre più ristrette. L'ambiente intanto è elettrico, il comunicato della Curva Fiesole lo dimostra ampiamente (LEGGI QUI).