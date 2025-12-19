La Fiesole annuncia la protesta: "Curva vuota per i primi 20 minuti contro l'Udinese. Lo faccia tutto lo stadio, non ci meritano"

E adesso non ci sarà nemmeno più l'appoggio della Curva Fiesole per la Fiorentina. Almeno per i primi 20 minuti di partita contro l'Udinese. Lo ha annunciato il cuore della curva attraverso un duro comunicato dopo l'ennesima sconfitta contro il Losanna.

La protesta

Questo il testo del comunicato: "Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati, pertanto, comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese, la Curva Fiesole rimarrà vuota.

Invito a tutto lo stadio

“INVITIAMO TUTTO LO STADIO A FARE LO STESSO. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. VERGOGNATEVI TUTTI”.