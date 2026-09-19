Allegri recupera Anguissa, ma gli assenti in vista della Fiorentina sono sette: la lista completa dei convocati del Napoli

Pochi minuti fa, nei momenti precedenti alla conferenza stampa della viglia, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. E oltre alle novità su Anguissà c’è il responso finale sulle condizioni di Spinazzola, out durante l’ultima seduta di allenamento.

Le assenze forzate costringono Allegri agli straordinari

Complici le tante assenze il tecnico livornese è costretto a chiamare soltanto 20 giocatori in vista della partita del Franchi, e tra questi come sottolineato in precedenza c’è anche l’acciaccato Frank Anguissà, che all’ultimo ha recuperato e sarà regolarmente schierabile. Niente da fare invece per Spinazzola, out per una contrattura ad un polpaccio. Oltre a lui gli assenti sono 6: Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Alisson Santos e Giovane.

I convocati azzurri per la partita contro la Fiorentina

Questa la lista completa dei convocati del Napoli:

Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Gilmour, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Vergara.