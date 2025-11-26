Torna il grande evento delle Nazionali giovanili azzurre: tra i 61 talenti convocati ci sono anche quattro calciatori della Fiorentina
Tommaso Mazzi, portiere classe 2009 della Fiorentina
Tutto pronto per il Torneo dei Gironi, il grande appuntamento delle Nazionali giovanili azzurre che vedrà scendere in campo 61 talenti del nostro Paese. Tra di loro anche tre calciatori della Fiorentina, convocati dal ct Daniele Franceschini per l'appuntamento che si terrà a Novarello da domani a sabato.
Tre giovani viola
Per quanto riguarda i ragazzi delle giovanili viola, si tratta del portiere Tommaso Mazzi, dei difensori Tommaso Tosti e Federico Melani e del centrocampista Mattia Giannoni, tutti classe 2009. Calciatori di talento da tenere d'occhio in prospettiva futura: intanto rientrano tra i 61 migliori italiani della loro classe d'età.
