​​

header logo

Fabbian: "Voglio riportare la Fiorentina in Europa. Mi porterò sempre dentro Italiano"

"Io ispirato da Kakà, Ibrahimovic e Del Piero"

Redazione /
Giovanni Fabbian
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Il centrocampista della Fiorentina, Giovanni Fabbian, ha dato quest'anno il calcio d'inizio ad una nuova edizione del Torneo di Abano, riservata agli Under 14 e alla quale partecipa, tra le altre, anche la formazione viola. 

Presente

“Sto cercando di godermi al massimo ogni momento - le parole del giocatore sono riportate da Il Gazzettino di Padova - non è facile ma fa parte del gioco. L'importante è sempre divertirsi e impegnarsi e non avere paura di fare sacrifici. Non si smette mai di voler migliorare e questo è il segreto di tutto”. 

Fiorentina

“Sono molto contento di essere arrivato alla Fiorentina. È appena terminata la stagione, ma non vedo l'ora di ripartire e cercherò di dare il massimo per contribuire a portarla in zona Europa dove merita di stare”. 

I giocatori a cui si ispira

“Ce ne sono stati tanti: quando ero piccolino mi piaceva molto Del Piero, guardavo Kakà e Ibrahimovic. Anche adesso cerco di prendere un po' il meglio da tutti”. 

Vincenzo Italiano

“Quanto è stato importante? Molto perché mi ha aiutato tantissimo. Gli auguro il meglio, ho avuto il piacere di condividere con lui due anni e sarà un allenatore che mi porterò sempre dentro”. 

 

Notizie correlate
💬 Commenti (2)