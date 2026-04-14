Fabbri il coraggioso, vede meglio lui dei due al monitor. Gosens sbanda, poi ritrova la testa e Fabbian...

Una vittoria che spinge la Fiorentina lontana otto punti dalla zona retrocessione. I viola, dopo aver traballato nei primi minuti, mettono concentrazione e spirito di gruppo nell’arginare le folate della Lazio. Una vittoria che premia chi ne aveva più bisogno e ha messo in campo più determinazione.

Fase offensiva faticosa

La fase offensiva resta faticosa: due tiri in porta un gol. Però sono già il doppio dei tiri in porta scoccati contro il Verona (col medesimo risultato). Piano, piano…

Voti e giudizi

De Gea: 7 Due parate nei primi minuti che evitano il tracollo.

Gosens: 7 Colpo di testa vincente che spiana la strada alla squadra. In apertura di gara è quello che sbanda di più.

Fabbian: 5 Non si capisce quale sia la sua posizione, forse la ignora pure lui. Corre tanto (lo dice la statistica) ma a vuoto.

Arbitro Fabbri: 8 Coraggioso. Non è da tutti essere chiamato al Var e confermare la propria decisione. Sul contatto tra Mandragora e Noslin vede meglio lui dei due ai monitor.

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