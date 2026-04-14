Brovarone: "Paratici sta cercando di capire che margini ci sono per prendere Mourinho"
L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, intervenuto su Radio Bruno Toscana, ha lanciato un'autentica bomba di mercato, riguardante il futuro allenatore della Fiorentina.
Mourinho
“Paratici - ha detto - sta cercando di capire che margine ci può essere per andare a prendere un allenatore. E' una situazione, secondo me spettacolare e alla Fiorentina cambieranno molte cose. E questo allenatore è José Mourinho”.
Paratici e Mendes
E poi: "Paratici è l'uomo che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, Jorge Mendes è il procuratore sia di Ronaldo che di Mourinho, il quale è stato al Fenerbahçe due anni fa e sicuramente tornerebbe subito in Italia. Al Benfica ci sono delle tensioni e potrebbe trovare in Firenze una soluzione motivante".
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