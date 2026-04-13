Harrison: "Amo Firenze, chiunque vorrrebbe giocare ancora qui. Vanoli mi chiede sempre di segnare"
Jack Harrison. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'esterno offensivo della Fiorentina, Jack Harrison, si trova benissimo a Firenze e non lo nasconde.
“Amo questa città - ha dichiarato dopo la gara contro la Lazio - mi piace camminare per Firenze. E’ un posto fantastico. Futuro? Chiunque sarebbe felice di giocare ancora qui”.
Su Vanoli: “Mi chiede sempre di segnare, sia in allenamento che in parte ma per me in questo momento conta di più la squadra e la società e il tentare di uscire da questa situazione”.
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