Harrison: "Amo Firenze, chiunque vorrrebbe giocare ancora qui. Vanoli mi chiede sempre di segnare"

L'esterno offensivo della Fiorentina, Jack Harrison, si trova benissimo a Firenze e non lo nasconde.

“Amo questa città - ha dichiarato dopo la gara contro la Lazio - mi piace camminare per Firenze. E’ un posto fantastico. Futuro? Chiunque sarebbe felice di giocare ancora qui”.

Su Vanoli: “Mi chiede sempre di segnare, sia in allenamento che in parte ma per me in questo momento conta di più la squadra e la società e il tentare di uscire da questa situazione”.