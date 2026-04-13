Harrison: "Sono contento di aver aiutato la Fiorentina. Vanoli? Molto diverso dal mio vecchio allenatore ma grande passione"

Autore dell'assist Jack Harrison, si è soffermato a parlare poi a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina:

"Sono molto contento di aver aiutato la squadra ma soprattutto che siano arrivati i tre punti. Sappiamo che il nostro lavoro non è ancora finito, dobbiamo rimanere focalizzati sull’obiettivo e portare a casa la salvezza. Vanoli? Ha un modo diverso di fare rispetto al mio vecchio allenatore ma la passione e l’amore per il gioco è la stessa e l’ho riscontrata in lui".