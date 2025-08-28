Tomasson: "Lindelof è molto turbato per essersi trovato in questa situazione. È importante che trovi l'ambiente giusto per lui"

In attesa di trovare una nuova squadra, e la Fiorentina è in piena corsa per lui, Victor Nilsson Lindelöf è stato però escluso dai convocati per la nazionale svedese.

“Non è in una situazione ideale”

“Non è disponibile - ha affermato il commissario tecnico della Svezia, Jon Dahl Tomasson - Abbiamo avuto una comunicazione continua con lui. Ci sarebbe piaciuto averlo, ma non ha ancora una squadra. Speriamo che ce l'abbia presto e che possa allenarsi bene. Quella attuale non è una situazione ideale”.

“E' turbato, ha bisogno dell'ambiente giusto”

E inoltre, Tomasson ha aggiunto: “È molto turbato per essersi trovato in questa situazione. E anch'io lo sono, ma non possiamo farci niente. Si è allenato da solo e non regolarmente con un altro club. È importante che trovi l'ambiente giusto. In un mondo perfetto avrebbe fatto un precampionato e poi sarebbe stato qui”.