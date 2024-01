Senza Nico, ma non solo

Un po' come ogni squadra, anche la Fiorentina fatica quando i suoi big sono in difficoltà: senza Gonzalez e con le versioni opache di Arthur e Bonaventura la squadra viola è calata verticalmente nell'ultimo mese e mezzo, se pur non pagando troppo in termini di risultati.

È tempo di esami per tutti

La Nazione parla di esame che ora si allarga a tutti i componenti, non solo della rosa ma anche e soprattutto della squadra mercato. E perfino a Vincenzo Italiano, il cui modulo “inizia a scricchiolare” nelle sue certezze: il 4-2-3-1 ha derogato ad una sorta di 3-5-2 in Coppa Italia e c'è chi lo invoca di nuovo.