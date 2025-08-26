La Fiorentina pensa anche ad un ex Atalanta per la fascia destra. Concorrenza dalla Serie A: i dettagli
La Fiorentina si muove per Lindelof, ma non c'è solo il mercato dei centrali per la dirigenza viola. Per le corsie esterne, infatti, il club viola, oltre a Lamptey del Brighton, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com sta pensando anche a Hans Hateboer, classe '94 ex giocatore dell'Atalanta attualmente al Rennes.
C'è anche un altro club di Serie A
L'olandese, giocatore con grande esperienza in Italia, potrebbe tornare in Italia in questi ultimi giorni di mercato ed è stato sondato anche dal Sassuolo ma la Fiorentina lo considera un'idea concreta per le corsie laterali.
Attesi aggiornamenti
Nelle prossime ore arriveranno novità, sia per il ruolo di difensore centrale, con il club viola che potrebbe comunque fare un innesto anche senza cedere nessuno, che per l'esterno.
