Catherine Commisso: "Certo che rimarremo vicini a Firenze". E annuncia l'arrivo in città

Rocco e Catherine Commisso
La famiglia Commisso resta al timone della Fiorentina anche dopo la morte di Rocco

“Rimarremo vicini a Firenze”

Nel giorno del funerale dell'ex numero uno viola, Catherine, moglie dell'imprenditore calabrese che ha fatto fortuna in America, ha detto: “Certo che rimarremo vicini a Firenze, intanto arriviamo sabato”. 

Presenti alla messa e allo stadio

Catherine e il figlio Joseph verranno nel capoluogo toscano per essere presenti alla messa che si terrà lunedì all'interno del Duomo e dovrebbero essere presenti allo stadio per il match contro il Cagliari

E nel frattempo fa capire che i Commisso restano profondamente legati alla Fiorentina e al suo mondo.

