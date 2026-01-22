Catherine Commisso: "Certo che rimarremo vicini a Firenze". E annuncia l'arrivo in città
Rocco e Catherine Commisso
La famiglia Commisso resta al timone della Fiorentina anche dopo la morte di Rocco.
“Rimarremo vicini a Firenze”
Nel giorno del funerale dell'ex numero uno viola, Catherine, moglie dell'imprenditore calabrese che ha fatto fortuna in America, ha detto: “Certo che rimarremo vicini a Firenze, intanto arriviamo sabato”.
Presenti alla messa e allo stadio
Catherine e il figlio Joseph verranno nel capoluogo toscano per essere presenti alla messa che si terrà lunedì all'interno del Duomo e dovrebbero essere presenti allo stadio per il match contro il Cagliari.
E nel frattempo fa capire che i Commisso restano profondamente legati alla Fiorentina e al suo mondo.
