Il Pisa verso la Serie B, riparte da un nuovo ds... ex viola e fiorentino doc

Il derby toscano è durato solo un anno. La Fiorentina, durante la stagione, si è trovata spesso alle stesse latitudini di classifica del Pisa, entrambe in lotta per la salvezza. Il club viola ne è uscito col passare dei mesi, mentre i nerazzurri sono ormai condannati alla retrocessione. Così la società punta a ricostruire per programmare il futuro, iniziando da un nuovo direttore sportivo: sarà Leonardo Gabbanini, che ha allenato anche nel settore giovanile della Fiorentina e fiorentino doc.

Il Pisa riparte da un nuovo ds

La Società Pisa Sporting Club è lieta di annunciare la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo del Club. Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese.

Scelto un fiorentino doc

Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club. Da oggi inizia per lui l’avventura con il Pisa Sporting Club.