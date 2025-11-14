Viviano: "Non ho mai visto una rosa senza esterni offensivi. La Fiorentina non ha calciatori in grado di decidere le partite"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ad oggi Vanoli è la soluzione migliore in assoluto. Un allenatore che fa un calcio pratico, tiene la squadra compatta, senza sperimentazioni che la Fiorentina in questo momento non si sarebbe potuta permettere. L'anno scorso a Torino ha fatto molto bene, non dimentichiamolo, e sono convinto che possa risolvere questa brutta situazione. Fagioli? In fase difensiva non serve, lui è uno che deve trovare le linee di passaggio. Il problema è che forse oggi la Fiorentina non può permettersi un centrocampo di palleggiatori, servirebbero invece interditori che però al momento non ci sono”.

“La Fiorentina non ha giocatori decisivi”

Poi ha aggiunto: “Fossi Gudmundsson vorrei giocare insieme a Kean, perché il suo modo di giocare crea un sacco di spazi per chi arriva da dietro. Esterni? Non ho memoria di una squadra di calcio costruita senza neanche un esterno offensivo, oppure senza calciatori - a parte Gudmundsson - che non abbiano nelle loro caratteristiche la capacità di saltare l'uomo. La Fiorentina non ha giocatori che possano decidere una partita con una giocata. Al tempo stesso credo però che questa sia una buona squadra, continuo a pensare che possa fare bene e che i risultati negativi siano frutto di una serie di concomitanze, tra cui un allenatore che ci ha capito poco”.