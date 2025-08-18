Un nuovo attaccante di valore, ma con il prestito. Così la Fiorentina aggira il problema costi

Da qui alla fine del mercato, la Fiorentina dovrà portare a casa un attaccante (e piazzando altrove Beltran).

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, l’attenzione dei viola continua ad essere puntata essenzialmente su due giocatori: Ioannidis e Piccoli, cioè sugli stessi centravanti che la Fiorentina aveva preso in considerazione a giugno e ad inizio luglio, quando la conferma di Kean non era sicura per via della clausola.

Prezzi troppo alti per i viola

I due piacciono, però non alle condizioni economiche richieste dai rispettivi club di appartenenza: 25 milioni per il greco del Panathinaikos, addirittura 28-30 milioni per l'italiano in forza al Cagliari.

Aggirare l'ostacolo…in prestito

La Fiorentina però non si arrende e nei giorni da qui al termine di mercato proverà, si legge sempre sul quotidiano sportivo, ad abbattere i costi e superare l’ostacolo: prestito oneroso e obbligo di riscatto a determinate condizioni.