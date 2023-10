Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato su X l'ufficialità dell'assegnazione all'Italia e alla Turchia di Euro2032. Nardella ha avuto modo di tornare sul restyling dello stadio della Fiorentina, l'Artemio Franchi.

Ecco le sue parole: “È ufficiale, Euro2032 si svolgerà in Italia e Turchia. Una grande opportunità per riqualificare gli stadi italiani e specialmente per Firenze”.

“Ora più che mai abbiamo il dovere di procedere con il progetto del nuovo stadio Franchi senza il quale non potremo ospitare gli Europei”.