Baroncelli: "Stadio Franchi asset importantissimo, va fatto nella sua interezza. Ognuno farà la propria parte sulle risorse"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
42 anni, fiorentino, Lapo Baroncelli è il nuovo presidente di Confindustria Centro e Costa.
“Tifo Fiorentina”
In una sua intervista rilasciata a La Nazione, c'è stato anche modo di parlare di calcio e dello stadio di Firenze: “Non sono grande tifoso ma ovviamente tifo per la Fiorentina” ha detto.
“Stadio asset importantissimo”
E poi: “Lo sport va inteso come industria dello sport, ho dato una delega a un membro della squadra perché (lo stadio ndr) è un asset importantissimo ma va fatto, nella sua interezza, come è stato pensato. Sulle risorse ci dobbiamo lavorare tutti, ognuno per la propria parte”.
