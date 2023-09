La Gazzetta dello Sport: L'ora argentina!

A pagina 25 de La Gazzetta dello Sport è relegata la Fiorentina. Sull'esordio in Conference League leggiamo stamani: "L'ora argentina". E ancora: "La Fiorentina attacca Genk Tocca a Beltran e Infantino". Sommario: "Italiano può dare spazio agli ex River e Rosario: "Lucas è abile nello stretto, Gino ha piede".

Articolo che inizia così: "A qualcuno piace la Conference. Non come Claudio Lotito che ha detto, ma lo penseranno anche altri, che è una competizione che non lo stimola. Alla Fiorentina invece sì, e a Vincenzo Italiano moltissimo. La finale persa con quel gol all’ultimo respiro con il West Ham non gli è andata giù, tanto che è subito tornata nei suoi discorsi nella pancia della Cegeka Arena alla viglia della sfida col Genk".